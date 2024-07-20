Фестиваль культуры стран Латинской Америки пройдет в саду "Эрмитаж"

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартует 20 июля в саду "Эрмитаж". Там можно потанцевать под традиционную кубинскую музыку, увидеть аргентинское танго и доминиканскую бачату.

Помимо этого, будет работать фудкорт, где можно попробовать буррито и натуральный эквадорский шоколад. В программу также включили лекторий, выставку костюмов и мастер-классы.

Фестиваль продлится до 28 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

