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20 июля, 13:15

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Собянин: в музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова

Собянин: в музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова

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В музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В интерьерах здания сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, но фасады требуют капремонта.

Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы. На время работ залы дворца будут доступны для посещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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