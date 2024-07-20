Собянин: в музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова

В музее-усадьбе "Люблино" начинается реставрация фасадов дворца Дурасова, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В интерьерах здания сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, но фасады требуют капремонта.

Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы. На время работ залы дворца будут доступны для посещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

