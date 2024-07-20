Движение на участке МКАД в районе Химкинского моста будет ограничено с 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На 76 километре внутренней стороны МКАД в период с 22 июля до 30 октября будет ограничено движение транспорта из-за строительных работ, сообщает пресс-служба Дептранса.

Так, движение будет закрыто на одной из шести полос от дома 11, строение 6 до дома 40, строение 4 по Левобережной улице.

Между тем с 20 по 26 июля изменилось расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Интервалы движения поездов в течение дня до 20 минут, после 23:00 – до часа, с 04:30 до 06:30 – до 20 минут. Изменится время отправления последних аэроэкспрессов – последний поезд отправится в Шереметьево с Белорусского вокзала в 23:06.

Кроме того, до конца июля изменится график движения электропоездов на третьем Московском центральном диаметре. Так, на Ленинградском направлении по будням до конца июля увеличатся интервалы движения.