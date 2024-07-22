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22 июля, 10:20

Город

"Мой район. Новости": дому в Малом Трехсвятительском переулке вернули первозданный вид

"Мой район. Новости": дому в Малом Трехсвятительском переулке вернули первозданный вид

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Дому с колоннами в Малом Трехсвятительском переулке вернули исторический облик. Реставрировали здание с помощью новых технологий. Например, благодаря лазерному сканированию мастера получили детальное представление о каждом участке здания.

По словам инженера отдела управления строительного контроля ФКР Москвы по ЦАО Сергея Сакка, были выполнены отбивка и ремонт кирпичной кладки, а также промывка и ремонт трещин фасада. Еще специалисты привели к первозданному виду декоративные элементы и колонны.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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