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22 июля, 09:45

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Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

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Собянин рассказал о старте строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино

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Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года. Главные итоги ее работы отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За это время город определил свыше трех тысяч гектаров заброшенных участков, где появятся современные кварталы. На данный момент в программе 236 проектов – это более 50 миллионов квадратных метров недвижимости: новые производства и жилье, а также новые образовательные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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