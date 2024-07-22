22 июля, 09:45Новости
Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236
Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года. Главные итоги ее работы отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
За это время город определил свыше трех тысяч гектаров заброшенных участков, где появятся современные кварталы. На данный момент в программе 236 проектов – это более 50 миллионов квадратных метров недвижимости: новые производства и жилье, а также новые образовательные учреждения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.