Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года. Главные итоги ее работы отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За это время город определил свыше трех тысяч гектаров заброшенных участков, где появятся современные кварталы. На данный момент в программе 236 проектов – это более 50 миллионов квадратных метров недвижимости: новые производства и жилье, а также новые образовательные учреждения.

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