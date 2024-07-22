Сильный дождь ожидается в Москве до конца дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца дня 22 июля в Москве прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

В свою очередь, ЦОДД рекомендовал горожанам из-за сильного дождя пересесть на метро, передает телеграм-канал Дептранса.

Автомобилистам посоветовали быть аккуратными за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.

По данным Дептранса, за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 22 июля в Москве ожидается самая прохладная погода за всю неделю, с 22 по 28 июля. Ночью температура составит около 15 градусов, дневные температуры отметятся в 21–23 градуса.

