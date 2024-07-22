Гроза с порывистым ветром прогнозируется в Москве 22 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода, кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве 22 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов. Ночью температура в Москве может опуститься до 14 градусов, а по области – до 11 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, на текущей неделе в Москве ожидаются переменная облачность и до 28 градусов. С понедельника, 22 июля, на столичный регион будет влиять северная периферия уходящего циклона, который принесет к Москве прохладный воздух.

Июльская жара вернется в столицу в последние дни месяца. Специалисты отмечали, что погоду в Москве на этой неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Вторая половина недели при этом будет более сухой, чем первая.