Дептранс призвал москвичей быть аккуратнее на дорогах из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дептранс призвал москвичей быть внимательными на дорогах и не отвлекаться на телефон во время движения из-за дождя с грозой и сильным ветром. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

В ведомстве попросили горожан избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Москвичей также призвали не оставлять автомобиль и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций. Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД следят за ситуцией на дорогах, заключили в Дептрансе.

До конца 21 июля в Москве прогнозируется сильный дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 23–25 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Ночью в Москве похолодает до 15 градусов, а по области температура снизится до 12 градусов.