21 июля, 06:34Общество
Гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 21 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза прогнозируются в Москве в последний день недели, 21 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.
Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до 15 градусов, по области – до 12 градусов.
Синоптики отмечали, что в выходные погода в Москве будет полностью соответствовать климатической норме. Кроме того, в столице наступит бархатный сезон, когда температуры воды и воздуха близки между собой и являются комфортными.
По ожиданиям метеорологов, июльская жара вернется в Москву в последние дни этого месяца. Кроме того, на следующей неделе в городе возможны осадки.
Бархатный сезон начался в столице