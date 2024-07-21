В Москве ожидается гроза с усилением ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайший час местами в Москве ожидается дождь с грозой, которая будет сопровождаться усилением ветра, сообщает портал мэра и правительства столицы.

При этом сила его порывов может достигать 15 метров в секунду. Такая погода сохранится в городе вплоть до конца дня.

Вместе с тем неблагоприятные погодные условия могут создать трудности для движения транспорта и стать причиной пробок. Водителей призвали сохранять внимание и не нарушать правила дорожного движения, а также отказаться от резких маневров.

Кроме того, москвичам посоветовали не торопиться доехать до дома, если непогода застанет их в дороге. Вместо этого им рекомендовали остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери автомобиля. При этом не стоит парковать машину возле деревьев, рекламных конструкций и легкосборных сооружений.

Пешеходам тоже посоветовали быть осторожными. Их призвали не укрываться под деревьями, рядом с торговыми палатами и павильонами, а также автобусными остановками и под навесами. Лучшим решением для них назвали спуск в метро или подземный переход. Переждать непогоду они также могут в ближайшем здании.

В случае возникновения аварийных ситуаций москвичам напомнили о необходимости звонить по телефонам: 101 или 112.

Между тем температура воздуха днем в воскресенье, 21 июля, в городе останется в пределах 23–25 градусов, а в Подмосковье будет варьироваться от 22 до 27 градусов. Ночью в Москве похолодает до 15 градусов, а по области температура снизится до 12 градусов.