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08 июля, 21:35

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"Безопасный город": более 5 тысяч москвичей посетили мероприятие "Один день с Росгвардией"

"Безопасный город": более 5 тысяч москвичей посетили мероприятие "Один день с Росгвардией"

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В Москве на Поклонной горе 6 июля прошло культурно-просветительское мероприятие "Один день с Росгвардией" в рамках проекта "Парк Победы. Главный патриотический". Такое мероприятие в столице проводилось впервые.

Для гостей развернули 15 различных площадок и секций, где они смогли узнать об истории и задачах ведомства, увидеть специальную и военную технику и вооружение и испытать свои навыки меткости стрельбы в электронном тире. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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