"Безопасный город": более 5 тысяч москвичей посетили мероприятие "Один день с Росгвардией"

В Москве на Поклонной горе 6 июля прошло культурно-просветительское мероприятие "Один день с Росгвардией" в рамках проекта "Парк Победы. Главный патриотический". Такое мероприятие в столице проводилось впервые.

Для гостей развернули 15 различных площадок и секций, где они смогли узнать об истории и задачах ведомства, увидеть специальную и военную технику и вооружение и испытать свои навыки меткости стрельбы в электронном тире. Подробнее – в программе "Безопасный город".

