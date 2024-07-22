22 июля, 15:40Транспорт
ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро для поездок по городу из-за дождя, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В ведомстве попросили горожан соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, избегать резких маневров и быть особенно внимательными. Сейчас интенсивное движение наблюдается на:
- внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе;
- внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов;
- ТТК в районе улицы Нижней Масловки.
Также вечером ожидаются локальные затруднения в центре города, на МКАД в районе Варшавского шоссе и ТТК в районе улицы Сущевский Вал. В ЦОДД отметили, что на движение могут повлиять ремонтные работы на дорогах, погодные условия и мелкие ДТП.
До конца дня 22 июля в Москве прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Порывистый ветер до 15 м/с ожидается в Москве 22 июля