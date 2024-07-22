Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Петербургом в июле и августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце июля и в августе пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом будут перевозить сдвоенные поезда "Сапсан" из-за высокого спроса на поездки. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.



Так, из Москвы "Сапсаны" отправятся 26 июля (№ 778) и 29 июля (№ 760). Из Санкт-Петербурга – 26 июля (№ 759) и 28 июля (№ 781). В августе сдвоенными будут поезда № 780 (с отправлением в будние дни) и № 754 (кроме воскресных дней). Из Санкт-Петербурга в Москву поедут составы № 767 (с отправлением в будние дни) и № 777 (кроме субботних дней).

Компания РЖД уже увеличивала количество "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом, так как на большинстве июльских рейсов их заполняемость достигла 100%. Так, 27, 28 июля, будут курсировать дополнительные рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург (№ 786) и в обратном направлении (№ 763).

До этого стало известно, что РЖД в 2024 году вложат 12 миллиардов рублей на подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Дорога поспособствует повышению качества жизни россиян, росту туризма и деловой активности.