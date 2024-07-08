Собянин сообщил о подписании соглашения о строительстве ВСМ Москва – Петербург

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург подписано. Проект создали в соответствии с поручением Владимира Путина, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, соглашение заключили на 40 лет. Оно подразумевает разработку высокоскоростных составов и создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя российскими мегаполисами.

ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург пройдет по регионам, которые примут участие в строительстве магистрали. Проект поспособствует повышению качества жизни россиян, росту туризма и деловой активности, подчеркнул Собянин.

Путь из Москвы в Санкт-Петербург будет в два раза быстрее, чем на "Сапсане", – он займет 2 часа 15 минут. Из Зеленограда в центр столицы пассажиры смогут добраться за 14 минут, а из Твери – за 39 минут.

Предполагается, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между двумя мегаполисами вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 миллионов человек в год. Строители будут применять отечественные технологии и оборудование при создании магистрали, заключил Собянин.

В июне российский кабинет министров одобрил указ о строительстве первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По данным кабмина, в 2025 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство ВСМ направят не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1%.