В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Большом Московском цирке завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024", который проходил с 18 по 21 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии приняли участие 200 артистов из России, Казахстана, КНДР, Китая, Монголии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Гватемалы, Испании, Италии, Польши, Португалии, Перу, США, Филиппин и Эфиопии. Гостями фестиваля стали более 26 тысяч человек, а трансляцию выступлений посмотрели порядка 40 тысяч зрителей. Перед зрителями выступали призеры различных международных цирковых соревнований, исполнители уникальных трюков, а также артисты, установившие мировые рекорды. Всего за время фестиваля они показали 22 номера.

Завершился фестиваль награждением лучших номеров. Золото получили номера "Баланс с чашами на голове" акробатической труппы из Суйнина, "Акробаты с подкидными досками" Большого московского цирка и "Летим выше" коллектива из КНДР.

Второе место заняли шоу Du non артистов из Вьетнамской цирковой федерации, номер "Канадские бизоны" российских артистов и конный аттракцион "Акробаты на лошадях" московского цирка.

Оценивали выступления профессиональное жюри, в которое вошли президент Международного циркового фестиваля "Золотой слон" Женис Матабош, заместитель гендиректора Китайской национальной акробатической труппы Чанг Минг, артистка Габриэла Попова, гендиректор Казахского государственного цирка Максат Жаиков, заместитель гендиректора Большого московского цирка Татьяна Запашная и другие эксперты циркового искусства.

Помимо них, в комиссию попали представители СМИ Владимир Полупанов, президент Союза блогеров РФ Денис Нырков и народная артистка России Ольга Погодина.

Тем временем горожан пригласили на музыкальные концерты в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Например, 9 августа в зоне отдыха выступит японская органистка Хироко Иноуэ с произведениями отечественных композиторов. В свою очередь, с 16 по 18 августа горожан ждут на фестивале юношеских оркестров мира, котором выступят коллективы из стран БРИКС и СНГ.