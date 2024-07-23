23 июля, 18:00Культура
Выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард" стартовала в "Зарядье" 19 июля
В музее-заповеднике "Зарядье" открылась выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард", посвященная двум выдающимся хирургам и новаторству в медицине. В экспозиции представлен литографический камень XIX века, с помощью которого печатали рисунки для анатомических атласов, хирургические инструменты и многое другое.
Выставку можно посетить до 18 августа. Билеты стоят от 175 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.