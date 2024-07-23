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23 июля, 18:00

Культура

Выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард" стартовала в "Зарядье" 19 июля

Выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард" стартовала в "Зарядье" 19 июля

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В музее-заповеднике "Зарядье" открылась выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард", посвященная двум выдающимся хирургам и новаторству в медицине. В экспозиции представлен литографический камень XIX века, с помощью которого печатали рисунки для анатомических атласов, хирургические инструменты и многое другое.

Выставку можно посетить до 18 августа. Билеты стоят от 175 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравыставкимедицинавидеоЕвгений Дуко
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