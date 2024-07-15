Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

Фото: телеграм-канал "Театр "Ленком Марка Захарова"

Народный артист РФ, музыкальный руководитель театра "Ленком" Марка Захарова, композитор и аранжировщик Сергей Рудницкий ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Отмечается, что композитор скончался 15 июля. Причины смерти при этом не указываются.

Рудницкий был соавтором Марка Захарова, а также автором музыки к таким спектаклям, как "Ва-Банк", "Шут Балакирев", "Чайка", "Женитьба", "День опричника" и прочим. Он также являлся членом Союза композиторов России и внес большой вклад в музыкально-театральное искусство страны.

"Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра", – добавили в "Ленкоме".

В театре выразили искренние соболезнования семье и близким Рудницкого.