Фестиваль K-Pop Open Air прошел в "Лужниках"

Фестиваль корейской музыки прошел в "Лужниках". Хедлайнерами мероприятия стала группа LIGHTSUM. Коллектив, состоящий из девушек, приготовил выступление с музыкальными хитами и зажигательными танцами.

Также для поклонников корейской поп-музыки выступил музыкант, блогер, автор и исполнитель собственных песен Сонг Вон Соб. В России он стал известен благодаря тому, что перепевает известные русские хиты, например, группы "Кино".

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