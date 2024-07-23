Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 23:55

Город

Фестиваль K-Pop Open Air прошел в "Лужниках"

Фестиваль K-Pop Open Air прошел в "Лужниках"

Новости часа: военнослужащие по контракту в Москве получат 1,9 млн рублей

Новости часа: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 по 8 августа

Депутат МГД Медведев проконтролирует благоустройство во дворе на Ленинградском проспекте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Новости часа: поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Жираф Самсон из Московского зоопарка умер в возрасте 30 лет

Парки "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек"обновят в ТиНАО

Массовое отключение электричества произошло в Москве и области

Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Фестиваль корейской музыки прошел в "Лужниках". Хедлайнерами мероприятия стала группа LIGHTSUM. Коллектив, состоящий из девушек, приготовил выступление с музыкальными хитами и зажигательными танцами.

Также для поклонников корейской поп-музыки выступил музыкант, блогер, автор и исполнитель собственных песен Сонг Вон Соб. В России он стал известен благодаря тому, что перепевает известные русские хиты, например, группы "Кино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина КузнеченковаАльберт Соколов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика