Умер жираф Самсон из Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов, проживающий в Московском зоопарке, скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный – он был любимцем абсолютно у каждого посетителя", – добавили в учреждении.

Представители зоопарка отметили, что Самсон прожил долго, так как 30 лет для жирафа – это как для человека прожить 100 лет. Кроме того, Самсон в последний свой год жизни был довольно активным и до своего 31 года не дожил всего две недели.

В зоопарке уточнили, что привезли этого жирафа в Москву из Санкт-Петербурга еще в 1994 году. Сперва его поселили в здание, построенное в 1892 году как павильон для травоядных. Там находилась дирекция зоопарка.

По словам представителей учреждения, он сразу завоевал популярность у жителей и гостей столицы, что ему самому очень нравилось, так как он много взаимодействовал с посетителями и редко прятался в вольере.

"Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда", – подытожили в пресс-службе зоопарка.

В природе эти животные в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков – примерно 25.

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