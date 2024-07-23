23 июля, 23:45Общество
От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы
В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Общая сумма за первый год службы составит 5 миллионов 200 тысяч рублей.
В нее входят: единовременная выплата правительства Москвы в размере 1 миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, а также дополнительная выплата правительства Москвы в размере 50 тысяч рублей в месяц.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.