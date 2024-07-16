Клип на песню Родиона Газманова "Затишье" будет храниться в Музее Героев СССР и РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В экспозицию Музея Героев Советского Союза и России, посвященную специальной военной операции (СВО), ее участникам и волонтерам, которые поддерживают бойцов и жителей новых территорий, включены вещи, которые музыкант и общественный деятель Родион Газманов привез из недавней поездки в Донбасс. Об этом музыкант рассказал по итогам встречи с руководством музея, передает Агентство "Москва".

"Мы живем в историческое время. Важно, чтобы у людей была возможность знать достоверную информацию о спецоперации и ее участниках. Если сегодня мы не сохраним вещи, рассказывающие о героях СВО, их имена и истории могут уйти в небытие. А мы не можем этого допустить!" – отметил Газманов.

На один из стендов планируют разместить саперную лопатку и благодарственное письмо, которые Газманову вручило командование 89-го саперного полка, а также фотографии с военнослужащими из этого подразделения. В мультимедийном архиве музея будет храниться клип на авторскую песню музыканта "Затишье" с кадрами его встречи с личным составом 89-го полка и работы саперов во время спецоперации, который бойцы смонтировали ему в подарок. Из следующей поездки "за ленточку" в ДНР, которая состоится в августе, музыкант планирует привезти в музей личные вещи бойцов.

С бойцами 89-го саперного полка Газманов встретился в июне в ходе своей волонтерской поездки в Донбасс. Музыкант познакомился с личным составом полка, где служат военные 28 национальностей из разных регионов страны. Именно это подразделение внесло весомый вклад в освобождение села Работина в Запорожской области, где прошлым летом развернулось контрнаступление ВСУ.