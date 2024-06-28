Родион Газманов встретился с бойцами 89-го саперного полка в Донбассе

Фото: Заболотских Наталья

Музыкант, член общественного Совета ЗАО Родион Газманов в ходе своей волонтерской поездки в Донбасс встретился с бойцами 89-го саперного полка.

"Я благодарю всех, кто принял участие в сборе средств на приобретение медикаментов для наших бойцов", – заявил он.

В ходе встречи Газманов познакомился с личным составом полка, где служат военные 28 национальностей из разных регионов страны. Именно это подразделение внесло весомый вклад в освобождение села Работино в Запорожской области, где прошлым летом развернулось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские военные хотели прорваться к Крыму, но, потеряв несколько тысяч солдат, они так и не смогли преодолеть линию обороны. За этот подвиг 1 200 человек из саперного полка получили государственные награды, из которых 168 – орден Мужества. 39 из них получили орден посмертно.

"К сожалению, я не смог встретиться с легендарным командиром 89-го полка Игорем Ляпуновым, он был на задании. Договорились встретиться в августе. Будем готовиться! Помощь и поддержка необходимы российским военнослужащим", – сказал музыкант.

Также Газманов ознакомился с распорядком в подразделении, разделил с военными ужин и исполнил несколько песен. Бойцы признались, что подобные встречи, общение и поддержка напоминают им о том, что вместе с ними их страна и народ.

Офицеры выразили особую благодарность людям, которые помогли приобрести гуманитарную помощь. Крайне необходимыми и своевременными стали редкие и дорогостоящие медикаменты. Их собрали адресно, под нужды полка.

Газманов прибыл в Донбасс 26 июня. В первый день поездки он посетил госуниверситет имени Куинджи и строительную площадку православного храма в Мариуполе. Тогда на встречу одного из самых востребованных вузов ДНР пришли более сотни студентов и педагогов.

