24 июля, 09:00Культура
Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 24 июля
Для жителей и гостей столицы представили афишу мероприятий на 24 июля. Так, с 24 по 28 июля в столице можно будет посетить фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Тем временем в галерее Ильи Глазунова работает выставка "Да все это басни!", посвященная 255-летию со дня рождения Ивана Крылова.
Что еще интересного в культурной программе города 24 июля? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.