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24 июля, 09:00

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 24 июля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 24 июля

Москвичам представили культурную афишу на 24 июля

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Для жителей и гостей столицы представили афишу мероприятий на 24 июля. Так, с 24 по 28 июля в столице можно будет посетить фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Тем временем в галерее Ильи Глазунова работает выставка "Да все это басни!", посвященная 255-летию со дня рождения Ивана Крылова.

Что еще интересного в культурной программе города 24 июля? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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