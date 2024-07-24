Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна открыли в столице

Москва проведет фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна. Старт мероприятию дали в кинотеатре "Иллюзион". Всего в программу включили 13 картин из 11 стран – это Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Доминикана, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Эквадор и Уругвай.

Какие фильмы покажут на фестивале? Чем латиноамериканское кино отличается от европейского? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.