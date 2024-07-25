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25 июля, 13:30

Культура

Музыкант Родион Газманов рассказал о личном знакомстве с военнослужащими в зоне СВО

Музыкант Родион Газманов рассказал о личном знакомстве с военнослужащими в зоне СВО

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В 2023 году музыкант Родион Газманов записал песню "Затишье", специально посвященную военнослужащим в зоне СВО. Артист поделился своими впечатлениями от личного знакомства с военными.

Газманов рассказал, как после акустического концерта военные прислали смонтированный клип. Видеоролик состоял из знакомства артиста с бойцами и кадров их работы в зоне СВО.

Большое интервью с Родионом Газмановым выйдет в четверг, 25 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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