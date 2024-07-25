Музыкант Родион Газманов рассказал о личном знакомстве с военнослужащими в зоне СВО

В 2023 году музыкант Родион Газманов записал песню "Затишье", специально посвященную военнослужащим в зоне СВО. Артист поделился своими впечатлениями от личного знакомства с военными.

Газманов рассказал, как после акустического концерта военные прислали смонтированный клип. Видеоролик состоял из знакомства артиста с бойцами и кадров их работы в зоне СВО.

Большое интервью с Родионом Газмановым выйдет в четверг, 25 июля, в эфире телеканала Москва 24.