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30 июня, 09:30

Культура

Картинную галерею Василия Нестеренко выполнят в трех стилях

Картинную галерею Василия Нестеренко выполнят в трех стилях

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Для оформления интерьера галереи Василия Нестеренко архитекторы выбрали сочетание стилей модерн, неоклассика и ампир. Кроме того, здание оборудуют пассажирским и грузовым лифтами для быстрого и безопасного перемещения экспонатов между этажами.

На площади свыше пяти тысяч квадратных метров, разместят экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, гардероб, кассу, магазин и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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