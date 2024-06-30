Картинную галерею Василия Нестеренко выполнят в трех стилях

Для оформления интерьера галереи Василия Нестеренко архитекторы выбрали сочетание стилей модерн, неоклассика и ампир. Кроме того, здание оборудуют пассажирским и грузовым лифтами для быстрого и безопасного перемещения экспонатов между этажами.

На площади свыше пяти тысяч квадратных метров, разместят экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, гардероб, кассу, магазин и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.