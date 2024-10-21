Московский театр оперетты готовится к празднованию столетия

Генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, что через два года театр будет праздновать столетие.

По его словам, в здании театра не хватает малой сцены. Он отметил, что Сергей Собянин уже подписал концепцию сцены.

Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.