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17 октября, 13:30

Культура

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

"Звезды советского экрана": "Солярис"

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Американский фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, который получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, вышел в прокат. Режиссером картины стал Шон Бэйкер. Сюжет рассказывает о том, как молодая девушка из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы разрушить брак.

Никита Кологривый снялся в приквеле сериала "Макс и Гусь". Комедия, получившая название "Кореша", рассказывает о двух друзьях, которые постоянно попадают в непростые ситуации.

В фильме "Тайная любовь Казановы" зрители смогут увидеть начало истории известного Джакомо Казановы. По сюжету еще юный герой с первого взгляда влюбляется в Лючию, которая заболевает оспой и уезжает от любимого, чтобы он не видел ее в таком состоянии. Спустя много лет Лючия становятся куртизанкой, берет новое имя – Галатея – и вновь случайно встречает Казанову.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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