Уже 100 тысяч москвичей приняли участие в голосовании о цирке на Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В голосовании проекта "Активный гражданин" о развитии Большого Московского цирка уже поучаствовали 100 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Построенное на проспекте Вернадского старое здание полностью исчерпало свой ресурс, из-за чего не может обеспечивать комфорт посетителей и качество представлений. Чтобы цирк мог продолжать радовать москвичей и туристов, необходимо не только решить актуальные проблемы, но и создать задел для его развития.

Осуществить это в рамках ремонта невозможно, поскольку в городе действуют новые нормы удобства гостей, артистов и животных. Помимо этого, перестали работать заводы, которые производили детали к установленному в цирке оборудованию.

Современные инструменты и технологии позволят внедрить в представления цирка новые элементы. Например, использовать лазерную проекцию, добавить в выступление артистов акробатические прыжки с большой высоты в специальный бассейн. Модульная сцена позволит создать разноплановую программу и добавить новые номера.

Помимо этого, создание современного пространства позволит цирку повысить уровень комфорта и функциональности, увеличить площади, обеспечить условия для содержания животных. С помощью новых технологий артисты и дрессировщики смогут разработать новые номера и представлять их в Москве и за рубежом.

Между тем телеведущий и общественный деятель Тимофей Баженов считает, что в новом цирке нужно увеличить вольеры и сделать отдельную ветклинику, чтобы руководство учреждения смогло нанять специалистов широкого и узкого профилей. Он назвал животных полноценными партнерами цирковых артистов.