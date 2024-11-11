11 ноября, 09:41Происшествия
ГАИ Уфы оштрафовала эвакуаторщика, дрифтовавшего с пассажиром на борту
Видео инцидента появилось ранее в Сети. На нем эвакуаторщик устраивает дрифт по оживленным улицам города и перевозит на своем борту, вне кабины, пассажира. Перевозка людей подобным опасным способом является нарушением ПДД, добавили в ГАИ.
"По всем выявленным нарушениям ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных протоколов, в том числе за нарушение перевозки пассажира", – заключило ведомство.
Между тем столичная Госавтоинспекция только за октябрь 2024 года пресекла более 1,8 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Правоохранители напомнили, что часто нетрезвое вождение приводит к трагедиям, поэтому призвали не садиться выпившими за руль.
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