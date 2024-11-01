Госавтоинспекция объявила рейд по выявлению нетрезвых водителей в Москве

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Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в Москве с 2 по 4 ноября, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В октябре текущего года сотрудники подразделений Госавтоинспекции Москвы пресекли более 1,8 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения", – указывается в телеграм-канале инспекции.

Поэтому сотрудники ГАИ попросили всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых автомобилистах, а также о тех, кто ведет себя неадекватно и создает опасность для окружающих.

Правоохранители напомнили, что часто нетрезвое вождение приводит к трагедиям, поэтому призвали не садиться выпившими за руль.

Ранее столичные полицейские оштрафовали 14 нелегальных гонщиков, которые нарушали ПДД и шумели на набережной Тараса Шевченко. Подобные рейды с замером уровня звука двигателя, по словам общественников, позволяют убрать с улиц любителей дрифта и громких моторов.

