Женщина из Индии оказалась в тюрьме после 15 браков за три года

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В Индии остановили деятельность преступной группы, участники которой организовали 15 фиктивных бракосочетаний за последние три года, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на News9Live.

Отмечается, что операция по поимке банды началась после того, как в Уттар-Прадеше и близлежащих штатах участились случаи брачного мошенничества. Злоумышленники находили молодых людей, которые испытывали трудности в поиске спутницы жизни, втирались к ним в доверие и устраивали поддельные свадебные церемонии. Вскоре после свадьбы "невеста" исчезала вместе с ценностями.

За три года женщина успела побывать женой 15 раз, еще у шести потенциальных женихов она числилась невестой. За свои действия поплатились лжесвященнослужители индуистской и исламской конфессий, а также лица, представлявшиеся родственниками невесты.

Ранее сообщалось, что в том же штате Индии невеста ушла из дома через несколько часов после окончания свадебной церемонии, сказав, что у нее есть неотложные дела, и уехала на мотоцикле вместе с любовником. Жених обратился в полицию. Правоохранители выясняют, могла ли эта свадьба стать частью мошеннической схемы.