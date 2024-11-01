График работы столичных поликлиник изменится с 2 по 4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График работы медицинских учреждений Москвы изменится с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Так, 2 ноября, в субботу, взрослые поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, а 3 и 4 ноября – с 09:00 до 16:00. Об этом сообщает департамента здравоохранения в своем телеграм-канале.

Детские поликлиники 2 ноября будут принимать пациентов с 08:00 до 20:00. Кроме того, 3 и 4 ноября в них открыты будут только кабинеты ОРВИ с 09:00 до 15:00.

В свою очередь, кабинеты ОРВИ для взрослых будут работать 2 ноября с 09:00 до 18:00, а 3 и 4 ноября, в воскресенье и понедельник, – с 09:00 до 16:00.

Медицинская помощь на дому будет осуществляться для москвичей 2 ноября, в субботу, с 08:00 до 15:00, с 09:00 до 15:00 в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября. Также женские консультации примут пациентов 2 ноября с 08:00 до 20:00, 3 и 4 ноября с 09:00 до 16:00.

Взрослые и детские травматологические пункты будут открыты для пациентов круглосуточно. Однако в детских поликлиниках режим работы изменится, они с 2 по 4 ноября будут работать с 08:00 до 22:00.

В обычном графике все медицинские учреждения Москвы продолжать работать 5 ноября, во вторник.

Между тем изменится и график работы центров госуслуг в период с 3 по 5 ноября. В воскресенье, 3 ноября, районные центры "Мои документы" будут работать в обычном режиме – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

В понедельник, 4 ноября, все центры госуслуг будут закрыты. При этом уже во вторник, 5 ноября, они возобновят работу в штатном режиме.