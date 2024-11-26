Представитель Лолиты опроверг слухи об отмене концертов артистки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певица Лолита Милявская не отменяла свои концерты за пределами Москвы, заявил администратор артистки в беседе с газетой "Коммерсант – Ярославль".

Немногим ранее телеграм-канал Shot опубликовал информацию, что якобы артистка ограничила зону своих выступлений до конца года после попытки срыва ее концерта в Ярославле. По данным СМИ, Милявская теперь соглашается на заказы только в Москве, причем их стоимость составляет около 4 миллионов рублей.

Кроме того, к месту своего выступления исполнительница требует предоставить "Мерседес" или "Тойоту Ленд Крузер" со спокойным водителем. Также в райдер Лолита внесла присутствие скорой помощи, полиции и разрешение выносить цветы на сцену только по команде, категорический запрет на "необоснованный нагон зрителей".

"Назвать бредом можем. Мы на гастролях. Никаких отмен нет", – заявил администратор Милявской.

Данные с сайта исполнительницы, в свою очередь, говорят о том, что 26 ноября у нее проходит концерт в Челябинске, 27 – в Екатеринбурге и 4 декабря – в Рязани. Там также не сообщается ни о каких отменах.

Летом был отменен сольный концерт российского рэпера Slimus, который должен был пройти в Нижнем Новгороде. Согласно программе, рэпер хотел презентовать свой новый альбом и исполнить хиты прошлых релизов.

Точная причина названа не было, однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний Slimus против спецоперации и из-за пропаганды наркотических веществ. В своем телеграм-канале она написала, что узнала о творчестве рэпера от возмущенных жителей Екатеринбурга.