Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Более 20 миллионов туристов посетили Москву за 9 месяцев 2024 года, увеличив поток на 8% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чаще всего в столицу приезжают туристы из российских регионов, уточнил мэр. При этом больше всего зарубежных гостей из Китая, Индии, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Вьетнама. Туристы вносят существенный вклад в развитие экономики города и наполнение его бюджета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.