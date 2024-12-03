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Новости

03 декабря, 08:45

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Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

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Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Более 20 миллионов туристов посетили Москву за 9 месяцев 2024 года, увеличив поток на 8% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чаще всего в столицу приезжают туристы из российских регионов, уточнил мэр. При этом больше всего зарубежных гостей из Китая, Индии, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Вьетнама. Туристы вносят существенный вклад в развитие экономики города и наполнение его бюджета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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