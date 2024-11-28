28 ноября, 11:15Новости
Собянин: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах
Около 20 тысяч операций и исследований провели с помощью новых ангиографов с начала года. О результатах работы московских больниц на самом современном оборудовании в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Теперь врачи могут пользоваться функцией ЗD-визуализации сосудов и полостей сердца, а также специальной навигацией. Это позволяет работать с максимальной точностью.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.