21 марта, 13:45Культура
"Москва. Инструкция по применению": как приобрести билеты в сервисе "Мосбилет"
Купить билеты на спектакли, концерты и в музеи теперь можно с помощью сервиса "Мосбилет". Он работает по новым московским правилам. Это значит, что при оформлении нужно указывать данные документов.
Пока проект работает в пилотном режиме, и для идентификации личности можно использовать 14 видов документов. Однако многие вносят данные паспорта или водительского удостоверения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.