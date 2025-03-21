Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 13:45

Культура

"Москва. Инструкция по применению": как приобрести билеты в сервисе "Мосбилет"

"Москва. Инструкция по применению": как приобрести билеты в сервисе "Мосбилет"

Выставка "Весна Победы" стартовала в подземном музее парка "Зарядье"

"Это Москва. Люди": Александр Самойленко

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 2

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" открылась в музее архитектуры

Выставка "Весна Победы" откроется в "Зарядье"

В России появится список фильмов, рекомендованных школьникам

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 1

"Сити": подборка главных фильмов этой недели

Купить билеты на спектакли, концерты и в музеи теперь можно с помощью сервиса "Мосбилет". Он работает по новым московским правилам. Это значит, что при оформлении нужно указывать данные документов.

Пока проект работает в пилотном режиме, и для идентификации личности можно использовать 14 видов документов. Однако многие вносят данные паспорта или водительского удостоверения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнгелина Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика