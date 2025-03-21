"Москва. Инструкция по применению": как приобрести билеты в сервисе "Мосбилет"

Купить билеты на спектакли, концерты и в музеи теперь можно с помощью сервиса "Мосбилет". Он работает по новым московским правилам. Это значит, что при оформлении нужно указывать данные документов.

Пока проект работает в пилотном режиме, и для идентификации личности можно использовать 14 видов документов. Однако многие вносят данные паспорта или водительского удостоверения.

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