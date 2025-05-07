Документальный фильм "Путь домой" выйдет на телеканалах Москва 24 и "Москва Доверие" 9 мая

Фото: vk.com/Москва Доверие

На телеканалах Москва 24 и "Москва Доверие" 9 мая выйдет документальный фильм "Путь домой", посвященный гвардейскому мотострелковому полку 1430, который был сформирован осенью 2022 года из мобилизованных москвичей.

Москва 24 покажет картину в 14:30, "Москва Доверие" – в 16:35.

Главные герои документальной ленты, в прошлом предприниматель, художник, повар и бухгалтер, родились и выросли в разных уголках столицы. После начала спецоперации каждый из них решил отправиться на фронт, где летом и осенью 2023 года в составе гвардейского мотострелкового полка 1430 они смогли дать отпор контрнаступлению противника на запорожском направлении.

В фильме рассказывается история героев после их подвига, а также раскрываются детали их возвращения домой.

Ранее сообщалось, что столичные школьники – участники отделения "Движения первых" сняли короткометражный фильм об обороне Москвы к 80-летию Победы. Картина, работа над которой велась несколько месяцев, расскажет о подвигах героев на фронте и в тылу, а также о стратегическом значении Битвы за Москву.

Школьники изучили архивы и пообщались с ветеранами, а также самостоятельно разработали сценарий и прочее. Съемки проходили на улицах Москвы, в школах и Музее Победы.