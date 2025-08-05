Times Now: США еще в прошлом году поддерживали закупки Индией нефти из России

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США еще в прошлом году поддерживали закупки Индией нефти из России. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеканал Times Now.

В мае 2024 года экс-посланник США в Индии Эрик Гарсетти заявлял, что Нью-Дели покупал нефть из Москвы, так как Вашингтон хотел, чтобы "кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене". Он отмечал, что это не нарушение, а цель политики, чтобы не допустить роста цен.

По утверждению СМИ, видео с этим выступлением снова набирает популярность в интернете.

В то же время британская газета The Guardian приводит мнение политолога Пратапа Бхана Мехты, который отметил, что угрозы американского президента Дональда Трампа о введении санкций подорвали доверие Индии к США, передает радио "Комсомольская правда".

По словам Мехты, отношения между странами находятся на одной из самых низких точек за всю историю. Ситуация сравнима с 1971 годом, когда во время Третьей индо-пакистанской войны США направили военные корабли к берегам Индии.

Торговые переговоры осложняются публичностью нападок Трампа, поскольку они не оставляют шанса пойти на компромисс. Политолог добавил, что президент США "унизил" индийского премьер-министра Нарендру Моди заявлением о том, что конфликт между Индией и Пакистаном был улажен благодаря Трампу. Правительство Моди такую трактовку событий отрицает.

С 1 августа президент США ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей. Трамп предположил, что страна откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами.

Однако, по информации СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок. Журналисты также указывали на то, что в случае отказа от российской нефти, страна может столкнуться с многомиллиардными убытками.

После этого Трамп пригрозил Индии существенным повышением пошлин, если страна продолжит импортировать и перепродавать нефть из России. Глава Белого дома утверждает, что Нью-Дели приобретает нефть "в огромном количестве" и продает большую часть продукции на свободном рынке, получая "существенную прибыль".

