В ГД предложили создать сервис для замены документов при смене фамилии

В России может появиться единый сервис для замены всех документов в случае смены фамилии. С соответствующим предложением выступила группа депутатов от фракции "Новые люди", передает ТАСС.

По словам авторов инициативы, такой цифровой сервис упростит жизнь миллионов людей, так как сейчас граждане тратят время и средства на оплату госпошлин и визиты в ведомства.

"Необходимо внедрить сервис "Смена фамилии", который позволит гражданину по одному заявлению в МФЦ или на "Госуслугах" инициировать замену всех необходимых документов", – говорится в документе.

Это, считают депутаты, позволит повысить качество и связанность государственных данных, а также снизить нагрузку на ведомства.

Парламентарии указали на то, что одной из ключевых целей нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" является создание услуг, избавляющих граждан от необходимости собирать избыточные документы. Опыт внедрения комплексной услуги "Рождение ребенка" уже подтвердил эффективность такого подхода.

Авторы инициативы утверждают, что существующий порядок замены документов не соответствует принципам современного сервисного государства.

"Технологическая база для создания единой комплексной услуги уже существует: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал "Госуслуги" позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами", – заключили депутаты.

