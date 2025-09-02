73-летняя пенсионерка сорвалась с тропы и разбилась в горах США

Фото: AP Photo/Erin Gartner

Пенсионерка отправилась в поход и разбилась в горах США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Montanan.

Инцидент произошел 27 августа в национальном парке Глейшер в штате Монтана. Утром сотрудники парка получили сообщение о пожилой женщине, которая двигалась в составе большой группы, но споткнулась и упала с высоты 147 метров с живописной тропы Хайлайн.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. На поиски тела отправили две группы спасателей, которые обнаружили его и передали полицейским для проведения медэкспертизы.

Погибшую опознали как 73-летнюю Дайан Банкер из штата Айова. Работники парка поблагодарили спасателей и призвали уважать частную жизнь семьи женщины.

Ранее в Китае трехлетний ребенок выпал с 18-го этажа дома и выжил. СМИ писали, что мальчик ненадолго остался без присмотра взрослых. В ванной комнате он забрался на унитаз и выпал из окна.

Сначала он приземлился на дерево, а затем – на землю. Врачи диагностировали у него растяжение позвоночника, перелом руки и повреждения внутренних органов, уточнили журналисты.