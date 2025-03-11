Воробьев рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях ночной атаки украинских беспилотников. Как написал глава региона в своем телеграм-канале, самый большой ущерб получили три муниципалитета.

В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Они получили легкие ранения. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек, а также повреждены семь квартир и частный дом. В Домодедове женщина и двое мужчин получили тяжелые ранения, а на парковке рядом с производственным комплексом "Мираторга" погиб 38-летний сотрудник.

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