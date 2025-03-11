В ночь на 11 марта регионы РФ отразили атаку 337 БПЛА

В целом ряде регионов РФ отражали атаку беспилотников в ночь на 11 марта. Всего было сбито 337 летательных аппаратов.

Это нападение дронов стало самым массовым с начала 2025 года. Больше всего дронов ликвидировали в Курской области. Там сбили 126 БПЛА.

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