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11 марта, 08:45

Происшествия

В ночь на 11 марта регионы РФ отразили атаку 337 БПЛА

В ночь на 11 марта регионы РФ отразили атаку 337 БПЛА

Обломки сбитого БПЛА упали на парковку дистрибьюторского центра "Мираторг" в Домодедове

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

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В целом ряде регионов РФ отражали атаку беспилотников в ночь на 11 марта. Всего было сбито 337 летательных аппаратов.

Это нападение дронов стало самым массовым с начала 2025 года. Больше всего дронов ликвидировали в Курской области. Там сбили 126 БПЛА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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