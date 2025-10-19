Форма поиска по сайту

19 октября, 20:17

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова. В связи с этим гавань не отправляет и не принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что готов обсудить возобновление авиасообщения с США, если американская сторона проявит интерес.

Министр добавил, что "конкретных разговоров" в настоящий момент не ведется. При этом российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения еще в середине августа.

