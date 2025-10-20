NYP: самолет в США экстренно сел, столкнувшись в небе с неизвестным объектом

Фото: depositphotos/joyfull

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров, сообщает газета New York Post.

По информации издания, воздушное судно выполняло рейс из Денвера в Лос-Анджелес, когда в лобовое стекло влетел неизвестный объект. В результате чего стекло самолета оказалось сильно повреждено, а командир судна получил осколочные ранения руки.

Некоторые эксперты предполагают, что воздушное судно могло столкнуться с космическим мусором или метеоритом.

Ранее самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за загоревшегося литиевого аккумулятора в ручной клади.

В пресс-службе компании уточнили, что инцидент произошел в самолете, летевшем из Ханчжоу в Инчхон. Аккумулятор загорелся самопроизвольно. Экипаж воздушного судна незамедлительно отреагировал на ситуацию. Никто из пассажиров не пострадал.