Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

В Росавиации пояснили, что ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда, однако через несколько часов были сняты.

Также ограничения коснулись аэропорта Нижнекамска. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.