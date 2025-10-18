18 октября, 22:29Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В Росавиации пояснили, что ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда, однако через несколько часов были сняты.
Также ограничения коснулись аэропорта Нижнекамска. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.