Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Нижнего Новгорода. Аэропорт приостановил работу.

Кроме того, временные ограничения коснулись аэропорта Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.