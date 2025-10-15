15 октября, 06:47Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Нижнего Новгорода. Аэропорт приостановил работу.
Кроме того, временные ограничения коснулись аэропорта Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.