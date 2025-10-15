Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Волгограда. Аэропорт также не принимает и не выпускает самолеты.

Кроме того, 14 октября подобные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Спустя несколько часов авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.