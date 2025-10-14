Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Решение об объявлении ограничительных мер обусловлено обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, 13 октября, подобные ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Аэропорты этих городов также не принимали и не выпускали самолеты.

Однако спустя несколько часов ограничения были сняты во всех авиагаванях России. Они вернулись к работе в штатном режиме.