02:24Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Решение об объявлении ограничительных мер обусловлено обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее, 13 октября, подобные ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Аэропорты этих городов также не принимали и не выпускали самолеты.
Однако спустя несколько часов ограничения были сняты во всех авиагаванях России. Они вернулись к работе в штатном режиме.