01:36

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Астрахани

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Астрахани. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент авиагавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 12 октября аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Чуть позже меры безопасности распространились на аэропорт Геленджика.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах действий при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи не получили свой багаж

