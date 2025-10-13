01:36Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Астрахани
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Астрахани. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент авиагавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 12 октября аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Чуть позже меры безопасности распространились на аэропорт Геленджика.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах действий при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
